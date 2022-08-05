Олег Мельниченко напутствовал добровольцев из Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На сегодняшний день на комплектование именных подразделений Пензенской области войсковых частей ВС РФ направлены и проходят службу более 60 жителей области. В ближайшее время их ряды пополнят еще 60 военнослужащих.

Обращаясь к добровольцам, Олег Мельниченко поблагодарил их за мужественный выбор – поступить на воинскую службу в Вооруженные Силы России.

«Министром обороны Российской Федерации принято решение о создании в военных округах резерва Генштаба ВС. Поставлена задача по формированию именных подразделений в воинских частях и соединениях на территории Центрального военного округа», - отметил глава региона.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Вы будете проходить службу в 72-й отдельной мотострелковой бригаде 3-го армейского корпуса резерва Генштаба. Формирование подразделений в течение ближайшего месяца будет проходить на базе воинских частей посёлка Тоцкое Оренбургской области. Вы пройдете занятия по боевой подготовке, курсы стрельб, вспомните навыки владения боевой техникой и вооружением», - пояснил он.

Губернатор подчеркнул, что представители Пензенской области во все времена с честью выполняли воинский долг, продолжая славные традиции своих предков.

«Желаю вам решимости, уверенности в правоте своего выбора, здоровья», - напутствовал Олег Мельниченко.