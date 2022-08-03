В Пензе открыты юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец» - проект, инициированный аппаратом полпреда Президента РФ в ПФО, направлен на развитие творческого потенциала личности, укрепление здоровья и патриотическое воспитание молодых людей, а также получение ими начальных знаний в сфере обороны государства и военной службы.

От имени полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова приветствие участникам сборов зачитал его заместитель Олег Машковцев.

«Сегодня здесь представлены все регионы Приволжского федерального округа, - добавил Олег Машковцев. - И это - точка сбора лучших, кого отобрали по результатам муниципальных и региональных этапов мероприятий допризывной подготовки. В этой связи мы рассчитываем на то, что эти сборы здесь, на Пензенской земле, пройдут эффективно».

Обращаясь к участникам сборов, Олег Мельниченко отметил, что данный проект давно зарекомендовал себя как действенно хороший инструмент для подготовки молодых людей к службе в Вооружённых Силах.

«Мы сейчас уже видим результаты деятельности проекта – он стал кузницей кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, МЧС, Росгвардии.

Губернатор поблагодарил полпреда Президента РФ в ПФО за то, что принято решение об избрании Пензенской области как постоянной и единственной площадки в округе для проведения военно-патриотических сборов «Гвардеец».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«В этом году мы впервые за историю «Гвардейца» принимаем все 14 команд ПФО, а также команду ДНР. Сегодня на плацу стоят 300 человек – это лучшие представители движения юнармейского движения Приволжского федерального округа и Донецкой народной республики», - сказал Олег Мельниченко.

«Вы пройдёте курс молодого бойца, ознакомитесь с современными видами вооружения. Пополните знания о военной истории России. Здесь будет интересная и содержательная спортивная жизнь. Не только обучение, но и хорошая культурная программа. Уверен, что те две недели, которые вы проведёте здесь, на территории легендарного Пензенского артиллерийского инженерного института, вас сплотят и сдружат», - подытожил он.