Олег Мельниченко принял участие в торжествах в честь Дня Воздушно-десантных войск

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляя ветеранов ВДВ, губернатор назвал Воздушно-десантные войска ударной частью Вооруженных сил РФ.

«Воздушно-десантные войска сыграли огромную роль во многих военных победах России. Десантники совершали невероятные подвиги в боях Великой Отечественной войны. Защищали интересы Родины в Афганистане, сражались с террористами в Чечне. Наши ребята достойно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине», - отметил глава региона.

Он также констатировал, что ветеранская организация ВДВ – одна из самых деятельных и активных в Пензенской области.

«Вы задействованы в волонтёрских миссиях, в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины. Помогаете людям, ведёте эффективную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, - подчеркнул Олег Мельниченко. - Меня радует, что сегодня к мемориалу пришли люди разных возрастов – и совсем юные десантники, и опытные ветераны, пришли целые семьи с детьми.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Хочу поздравить вас всех с праздником настоящих воинов, которые, не щадя себя, отстаивают интересы своей страны.

СВО завершится нашей победой – и в историю ВДВ будет вписана еще одна славная страница. Здоровья вам, благополучия и мирного неба над головой!».

За активность в общественной деятельности и патриотическом воспитании молодежи члены ветеранских организаций отмечены почетной грамотой и благодарностями губернатора.