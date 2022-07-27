Из Пензенской области в Запорожскую область доставлена первая партия гуманитарной помощи

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Доставлены продукты питания, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения в районе. Помощь в сборе и комплектовании груза оказывали организации, жители региона, волонтеры.

Также готовится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Пензенской области и военно-гражданской администрацией Пологовского района. Стороны договорятся о развитии гуманитарных и экономических связей.

В частности, Пензенская область будет оказывать гуманитарную помощь Пологовскому району, содействовать в восстановлении инфраструктуры. Кроме этого, регион будет направлять туда специалистов.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Мы взяли шефство над этой территорией. Местные жители оказались в сложной ситуации: инфраструктура разрушена, порой не хватает самого необходимого.

С нашей помощью жители Пологовского района смогут вернуться к мирной жизни быстрее», – отметил губернатор Олег Мельниченко.