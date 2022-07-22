Олег Мельниченко вручил награды отличившимся пензенцам

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Передавая государственные, ведомственные и региональные награды, губернатор отметил, что жители Пензенской области своей добросовестной работой и принципиальной гражданской позицией демонстрируют готовность к достижению целей, поставленных Президентом страны.

Он подчеркнул, что каждый из участников церемонии является профессионалом в выбранном деле, выступая примером для коллег.

К наградам представлены специалисты в аграрной и промышленной отраслях, общественные деятели, учёные, юристы, экономисты, предприниматели, государственные и муниципальные служащие, работники сферы торговли, представители средств массовой информации.

Отдельно губернатор отметил сотрудника одного из ведущих промышленных предприятий Пензы, штамповщика Сергея Ходакова, удостоенного Благодарности Президента РФ.

«Вы стали достойным продолжателем рабочих традиций, внедрили рационализаторские предложения, которые помогли производству важной отечественной продукции, передаёте свои знания и опыт молодым специалистам. Огромное спасибо за Ваш труд», - обратился глава региона к награжденному.