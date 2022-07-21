Пензенские спортсменки выиграли медали первенства России по триатлону

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Спортсменкам Пензенской области не было равных в категории «юниорки 18-19 лет». Лучший результат показали Виктория Шишкина, Ангелина Янкина и Каролина Лисицкая. Виктория и Ангелина – воспитанницы СШОР водных видов спорта Пензенской области, Каролина – спортсменка УОР.

В категории «девушки 15-17 лет» команда Пензенской области вновь поднялась на пьедестал. Атлеты областной спортивной школы олимпийского резерва Анастасия Носкова и Анастасия Савельева, а также воспитанница УОР Анастасия Павлова заняли второе место.

В категории «юниорки 23 года» спортсменки СШОР ВВС Аринна Блясова, Алина Малышева и Мария Шерстнева завоевали «серебро».