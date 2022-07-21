В Пензенской области задержаны трое похитителей с авто аккумуляторов, аудиосистем, ключей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №4 УМВД России по г. Пензе с заявлением о преступлении обратился житель Первомайского района. Он рассказал: при осмотре припаркованного возле дома автомобиля обнаружил, что с автомашины похищены аккумуляторная батарея, аудиооборудование, набор инструментов.

В последующем в дежурную часть поступило ещё четыре заявления о совершении аналогичных преступлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили: к преступлению причастны трое молодых людей, которых задержали в Малосердобинском районе.

По их словам, в этот день они приехали на автомобиле в Пензу, чтобы навестить своих подруг, однако встреча не удалась и тогда, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками, они решились пойти на преступление.

Совершив кражи, товарищи собирались сбыть похищенное, но были задержаны полицией.

Украденные вещи изъяты, после проведения необходимых экспертиз они будут переданы законным владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.