Глава Пензенской области встретился с командующим Приволжским округом войск нацгвардии РФ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Служебно-боевая деятельность и взаимодействие Росгвардии с региональными органами власти стали ключевыми темами встречи губернатора и командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

Генерал-полковник Александр Порядин довел до Олега Мельниченко информацию о результатах проведенного инспектирования подразделений Росгвардии в Пензенской области.

«На территории субъекта Федерации созданы не просто хорошие, а идеальные условия для военнослужащих срочной службы в части размещения, устройства быта и питания», - отметил он.

Глава региона сделал отдельный акцент на участии пензенских росгвардейцев в специальной военной операции.

«Пензенские ребята всегда с честью выполняли свой долг – и в Афганистане, и в Чечне, и сейчас на Украине», – констатировал губернатор.

Он рассказал, что регион подключился к оказанию гуманитарной помощи Пологовскому району в Запорожье.

«Сейчас там находится группа от Пензенской области, оценивает, какие первоочередные мероприятия нужно провести», - пояснил Олег Мельниченко.

Также он подчеркнул, что правительство региона активно взаимодействует с Управлением и воинскими частями Росгвардии в рамках проведения совместных мероприятий и обеспечения безопасности жителей области.

По словам главы региона, росгвардейцы вносят значительный вклад в укрепление правопорядка на территории области и являются примером мужества и стойкости. Поблагодарил командующего Приволжским округом войск национальной гвардии России за сотрудничество.