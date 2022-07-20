В Пензе в минувший вторник воспитатели детских садов учились играть в песочнице

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Участники семинара-практикума в детском саду №123 «Семицветик» посмотрели презентацию об организации игр в летний период, а затем научились мастерить из вторсырья и природного материала поделки для игр с водой и песком.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Теперь приобретенные знания и умения они применят на практике в своих дошкольных учреждениях для организации игр с детьми.

Такие вот приятные воспоминания, в том числе, о своем детстве. И, конечно, о призвании детского педагога.