В Пензе в минувший вторник воспитатели детских садов учились играть в песочнице

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Участники семинара-практикума в детском саду №123 «Семицветик» посмотрели презентацию об организации игр в летний период, а затем научились мастерить из вторсырья и природного материала поделки для игр с водой и песком.
Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Теперь приобретенные знания и умения они применят на практике в своих дошкольных учреждениях для организации игр с детьми.
Такие вот приятные воспоминания, в том числе, о своем детстве. И, конечно, о призвании детского педагога.