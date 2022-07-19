В Мордовии бывший сотрудник республиканского МВД признан виновным в мошенничестве

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему старшему оперуполномоченному по особо важным делам МВД по Республике Мордовия.

Мужчина признан виновным в мошенничестве при получении выплат.

В 2012 году из средств федерального бюджета он получил единовременную безвозмездную социальную выплату в размере более 2,5 миллионов рублей для приобретения квартиры.

При этом мужчина ввел в заблуждение должностных лиц республиканского МВД относительно нуждаемости его и членов его семьи в улучшении жилищных условий, предоставив документы, содержащие заведомо ложные сведения.

Уголовное дело было возбуждено следователями СК на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Фигурант взят под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.