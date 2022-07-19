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Общество19 июля 2022 16:47

Губернатор провел заседание Антитеррористической комиссии в Пензенской области

Меры обеспечения общественной безопасности обсудили в региональном правительстве во вторник, 19 июля
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Глава региона отметил, что органам исполнительной государственной власти и местного самоуправления необходимо активизировать совместную работу с силовыми структурами.

В числе приоритетных направлений деятельности Олег Мельниченко обозначил противодействие незаконному обороту оружия и средств поражения (в том числе, распространяемых с помощью современных информационно-коммуникационных технологий и систем доставки), обеспечение защищенности транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, а также профилактику распространения идей экстремизма и терроризма.

«Поручаю руководителям ответственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления сосредоточиться на работе по противодействию террористическим угрозам, проявляя компетентность, внимательность, принципиальность в процессе принятия решений», - нацелил губернатор.

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