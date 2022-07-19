Многие пензенцы неправильно питаются и не занимаются спортом

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как напомнила начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева, своевременный медицинский осмотр позволяет выявить риски развития хронических неинфекционных заболеваний.

По ее словам, до пандемии коронавируса распространенность факторов риска неинфекционных хронических заболеваний приближалась к двум. Сейчас эта цифра выросла до 2,3 на одного человека.

- То есть любой пациент, пришедший на диспансеризацию, имел более двух факторов риска. В нашем регионе чаще всего это - неправильное питание и низкая физическая нагрузка. Эти факторы мы выявляем почти у 40% пациентов.

Также специалист отметила, что диспансеризация позволила только за первую половину текущего года выявить у 183 пациентов новообразования.

- Временная стабилизация эпидемиологической обстановки позволяет наращивать объемы диспансеризации, и мы призываем всех позаботиться о себе, позаботиться о своем здоровье, прийти на диспансеризацию и ничего не бояться!», - заключила Наталья Юрьевна.

Напомним: запись на диспансеризацию, в том числе углубленную, доступна через Единый портал государственных услуг, контакт-центры, и регистратуры поликлиник. В 14 учреждениях организовано проведение диспансеризации в вечернее время, в 19 организациях – по субботам. Все районные, межрайонные и участковые больницы при проведении диспансеризации активно используют передвижные медицинские комплексы.