Пензенская область подключается к шефству над Пологовским районом в Запорожской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Информацию об этом, губернатор озвучил в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства во вторник, 19 июля.

«Сейчас на территории Запорожской области завершает предварительную работу наша группа во главе с первым заместителем председателя правительства Виктором Кувайцевым, - проинформировал глава региона. - Направляем гуманитарный конвой с продовольствием и другими товарами первой необходимости.

Туда же поедут наши специалисты, которые будут работать над восстановлением инфраструктуры, готовить социальные объекты к работе в зимний период, осуществлять поддержку населения».

Гуманитарный конвой из Пензы отправится на территорию Запорожской области не позднее конца этой недели, чтобы к концу следующей прибыть к месту назначения.

«Поручаю скомплектовать не менее пяти грузовых машин со всем необходимым», - нацелил Олег Мельниченко.

Также он распорядился в максимально короткие сроки сформировать список сотрудников, которые отправятся в Запорожье для оказания помощи действующей военно-гражданской администрации.