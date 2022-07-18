В Мордовии ребят из лагеря «Страна героев» познакомили с работой полицейских-кинологов

Фото: Пресс-служба МВД РМ
Молодым людям рассказали о том, что в Центре трудятся более 70 служебных собак, успешно выполняющих свои профессиональные задачи.
Кавказские и среднеазиатские овчарки, лабрадоры, ротвейлеры и ризеншнауцеры подготовлены как для несения патрульной службы, так и для применения по узкому профилю. Собаки привлекаются не только к раскрытию и расследованию преступлений, но и к обеспечению общественной безопасности на культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Специально для ребят полицейские подготовили показательные выступления с участием служебной собаки по кличке Рэй.
Немецкая овчарка охотно продемонстрировала навыки по выборке вещей по запаху и розыску оружия и боеприпасов, а также задержание «опасного преступника», выполнение различных команд, подаваемых голосом и жестами.
Фото: Пресс-служба МВД РМ
«Выездные мероприятия в детских лагерях проводятся в Мордовии каждый год. Они позволяют юным жителям республики ближе познакомиться с работой правоохранительных органов, узнать о тонкостях поступления на службу в ОВД.
Многие мальчишки и девчонки после таких встреч признаются, что мечтают стать полицейскими», - отметили представители МВД по Республике Мордовия.
В завершение встречи сотрудники полиции напомнили детям правила безопасного поведения во время летних каникул и пожелали дальнейшего увлекательного отдыха.