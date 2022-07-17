Герой Сталинграда – пензенец Николай Дорошкевич

Фото: архив редакции

Эту фотографию очень бережно спасали в редакции молодежки, как могли, фотокорреспондент Владимир Павловский, ретушер Николай Кувшинов

На ней, совсем крошечной, почти 3х4, написал на обороте своему сыну командир 26-го танкового полка Сталинградского фронта майор Николай Дорошкевич. Его танкисты после 150-километрового рейда по фашистским тылам на рассвете 22 ноября 1942 года атаковали и освободили сильно укрепленный хутор Советский и станцию Кривомузгинская. На следующий день здесь и замкнулось кольцо окружения фашистской группировки под Сталинградом.

Фото датировано 20.12.42. А через 17 дней назначенный комбригом гвардии подполковник Дорошкевич будет смертельно ранен. После его гибели товарищи привезли Леве бинокль отца и шпагу захваченного им под Сталинградом румынского генерала.

Внук Н.А. Дорошкевича Александр с военным трофеем деда и Лев Николаевич Дорошкевич. Фото: архив редакции

Спустя годы, в Пензе, в квартире сына комбрига Льва Николаевича, доцента политехнического института, довелось подержать в руках эту шпагу.

Сегодня, в день 80-летия начала Сталинградской битвы, хочется еще раз вспомнить о нашем отважном земляке Николае Антоновиче Дорошкевиче.

Наградной лист комбрига Дорошкевича. Фото: архив Минобороны

Посмертно гвардии подполковника комбрига Дорошкевича наградили орденом Красного Знамени. В историю же и он сам, и его 26-й танковый полк, первым с боями прошедший по фашистским тылам 150 км до назначенной точки окружения, войдет, как подлинный народный Герой.