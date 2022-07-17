Пензенцев приглашают проверить свое здоровье

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«На следующей неделе мы планируем продолжить мотивировать жителей к здоровому образу жизни», - говорит главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики и общественного здоровья Ирина Пузракова.

Следующие мероприятия пройду по графику:

- среда, 20 июля, территория Олимпийской аллеи по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 39А;

- пятница, 22 июля, детский парк культуры и отдыха по адресу: г. Пенза, ул. Кронштадтская, 1А.

График работы площадок здоровья - с 12:00 до 15:00 часов. Приглашаем принять участие!