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Здоровье16 июля 2022 22:00

Пензенцев приглашают проверить свое здоровье

У жителей и гостей Пензы есть возможность принять участие в акции «Парковая зона - территория здоровья», реализуемой в рамках нацпроекта «Демография»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«На следующей неделе мы планируем продолжить мотивировать жителей к здоровому образу жизни», - говорит главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики и общественного здоровья Ирина Пузракова.

Следующие мероприятия пройду по графику:

- среда, 20 июля, территория Олимпийской аллеи по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 39А;

- пятница, 22 июля, детский парк культуры и отдыха по адресу: г. Пенза, ул. Кронштадтская, 1А.

График работы площадок здоровья - с 12:00 до 15:00 часов. Приглашаем принять участие!

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