В выходные дни в Пензе продолжают наводить порядок

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В областном центре очищается прилотковая и проезжая части дорог, тротуары, вывозятся порубочные остатки, идет покос сорной травы, в городских скверах проводится санитарная уборка, прополка цветников.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Во всех районах города работает санпатруль дорожных бригад МБУ «Пензавтодор».

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Напомним, что сообщить о локальном подтоплении, упавшем дереве и других аварийных ситуациях пензенцы могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 05 и 63-10-05.