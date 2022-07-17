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Недвижимость17 июля 2022 7:26

В выходные дни в Пензе продолжают наводить порядок

Городские коммунальные службы, районные администрации выполняют комплекс мероприятий по благоустройству
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В областном центре очищается прилотковая и проезжая части дорог, тротуары, вывозятся порубочные остатки, идет покос сорной травы, в городских скверах проводится санитарная уборка, прополка цветников.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Во всех районах города работает санпатруль дорожных бригад МБУ «Пензавтодор».

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Напомним, что сообщить о локальном подтоплении, упавшем дереве и других аварийных ситуациях пензенцы могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 05 и 63-10-05.

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