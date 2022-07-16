У жителя Пензы изъяли поддельное водительское удостоверение, приобретенное за 10 тысяч в Москве

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками ГИБДД на ул. Суворова. Полицейским он предъявил водительское удостоверение на своё имя с признаками подделки. Документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование подтвердило, что он поддельный.

По словам злоумышленника, данное удостоверение он приобрел у неизвестного гражданина в г. Москве за 10 тысяч рублей.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.