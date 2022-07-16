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Происшествия16 июля 2022 4:59

У жителя Пензы изъяли поддельное водительское удостоверение, приобретенное за 10 тысяч в Москве

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, в отношении юноши 2001 года рождения возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками ГИБДД на ул. Суворова. Полицейским он предъявил водительское удостоверение на своё имя с признаками подделки. Документ был отправлен в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, где исследование подтвердило, что он поддельный.

По словам злоумышленника, данное удостоверение он приобрел у неизвестного гражданина в г. Москве за 10 тысяч рублей.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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