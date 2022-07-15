Олег Мельниченко проверил исполнение своих поручений

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В 2021 году по поручению губернатора в школе N9 города Сердобска был проведен капитальный ремонт актового зала. Сейчас в школе идет ремонт зала спортивного.

Губернатор отметил высокое качество проведенных работ и подчеркнул, что теперь предстоит замена полов, а также приведение в порядок фасада здания.

Следующим объектом посещения стала Сердобская Детская школа искусств.

В ноябре 2021 года в рамках нацпроекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда» в школе был проведен капитальный ремонт. В 2022 году - благоустроена территория, смонтированы пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Завершающим штрихом преображения учреждения культуры для юных сердобчан станет приобретение школе новой мебели.

Для этого губернатор предложил главе Сердобского района Александру Бедикину провести необходимые расчеты и подготовить документацию.

И еще один объект, значение которого трудно переоценить для жителей всего района.

В Сердобской межрайонной больнице имени Настина ремонт ведется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области».

Работы рассчитаны на 2022-2023 года, общая сумма выделенных средств превышает 96 миллионов рублей.

«Объект находится на моем личном контроле, - акцентировал внимание глава региона. – Очень важно, чтобы у сердобчан была современная больница, чтобы все здесь было новым – и помещения, и оборудование».

Сказанное губернатором о больнице в равной степени относится ко всем социальным объектам района. И о своей позиции Олег Мельниченко говорит открыто:

«Районы области не должны уступать по комфорту областному центру».

Ремонт районного Дома культуры начали в феврале. Планируется обновление фасада, кровли и входной группы, замена окон и дверей в соответствии с историческим обликом здания, построенного в 1867 году.

Это памятник архитектуры регионального значения, первоначально здесь располагалась земская управа. К концу июля запланировано сдать в эксплуатацию подъездную дорогу к ОП «Сердобское». Ее строительство ведется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». Стоимость контракта – 17,1 млн. рублей.

«Предприятие производит молоко, очень востребованный у покупателей продукт, и что не менее важно – обеспечивает местных жителей рабочими местами. Подъездная дорога к производственному комплексу очень важна для его дальнейшего развития.

Свое обещание мы выполним, дорога должна быть построена в намеченные сроки», - подчеркнул глава региона.