В Пензе ликвидируют последствия ливня

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Мощный дождь с грозой и шквалистым ветром обрушился на город накануне вечером - за короткий промежуток времени выпала суточная норма осадков.

Дежурные аварийные бригады МБУ «Пензавтодор» сразу приступили к ликвидации последствий.

Убраны упавшие во время порывов ветра деревья. Улицы очищены от ветвей, камней, мусора, прочищена ливневая канализация, проведена откачка воды по улицам Злобина, Некрасова, Лозицкой, Чадаева, Суворова/Урицкого, Бакунина, по дороге от ТЦ «Коллаж» до Безымянного моста.

Работы городских коммунальных служб продолжаются повсеместно во всех районах Пензы.