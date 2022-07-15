Районы области нужно подтягивать к современному уровню, - Олег Мельниченко

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В районном центре идет реализация программы по формированию комплексной городской среды. В сквере, носящем имя писателя Василия Слепцова, отремонтировано асфальтовое покрытие, установлена современная игровая площадка.

Благоустроена также территория, прилегающая к зданию торгового центра на улице Максима Горького. Уложено покрытие из асфальта и брусчатки, разбиты цветники и газоны.

«Комплексно подошли, хорошо получилось», - оценил результат Олег Мельниченко.

Продолжается работа по благоустройству дворов многоквартирных домов.

Как сообщил губернатору глава администрации Сердобского района Александр Бедикин, в райцентре благоустроено порядка 20 дворовых территорий – отремонтированы дороги, обустроены детские площадки. «На протяжении 2021-2022 годов в Пензенской области реализуются программы по благоустройству. Безусловно, наши города нужно подтягивать к современному уровню, - подчеркнул Олег Мельниченко. – Будем вести эту работу и дальше, проекты по благоустройству разрабатываются».

В рамках программы планируется привести в порядок населенные пункты, улучшить в муниципальных образованиях состояние внутридворовых территорий и дорожной сети.

«Сердобскому району было выделено дополнительно более 60 миллионов рублей, это позволит усилить активность по дорожным работам.

Главам администраций нужно действовать более агрессивно в плане благоустройства. Города должны выглядеть ухоженно», - резюмировал губернатор.