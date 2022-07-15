В Пензе врачи-инфекционисты областного центра спецвидов призывают жителей к вакцинации

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

С каждой новой волной заболеваемости тяжелых больных становилось все больше, а Пензенский областной клинический центр специализированных видов медпомощи, как главное инфекционное учреждение, ощущал на себе в пиковые периоды небывалый поток больных.

Были и дети, и беременные, и пожилые, люди всех возрастов, с хроническими заболеваниями и без. Коварный вирус никого не обходил стороной - он проникал в легкие, поражал и захватывал их полностью, не давая дышать.

Кто видел хоть раз, никогда не забудет полные страха глаза человека, которому нечем дышать, несмотря на оказываемую помощь и максимальную подачу кислорода.

«Да, конечно, большинство больных, пройдя несколько кругов ада, как они сами выражались, выздоравливали, но последствия долго еще потом давали о себе знать.

Но были и те, кому, к нашему великому сожалению, не смогли помочь, несмотря на колоссальные усилия», - отмечает врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Ирина Краснова.

«После новостей о создании вакцины от коронавируса у нас наконец-то появилась надежда на скорое завершение пандемии, - поясняет Ирина Михайловна. - И мы, врачи, привились одними из первых, чтобы избежать тяжелого заболевания.

И когда люди стали прививаться, болезнь стала протекать для них легче, так как их иммунная система была готова к возможной встрече с вирусом».

Вопреки расхожему мнению, сама вакцина не вызывает заболевания, а помогает получить антитела, необходимые для борьбы с вирусом, если он все-таки попал в организм.

Не стоит ждать подъема заболеваемости - позаботьтесь о себе, своих близких и окружающих. Запишитесь на вакцинацию через портал «Госуслуг» сейчас.

Напомним, для вакцинирования против новой коронавирусной инфекции в области организовано 75 пунктов для взрослых:

- 20 прививочных кабинетов в г. Пензе; - 2 прививочных кабинета в г. Заречном; - 12 прививочных кабинетов в 4-х межрайонных больницах (Кузнецк –4, Каменка -2, Сердобск -3, Н-Ломов -3); - 36 прививочных кабинетов в 26-ти районных больницах; - ФГБОУ ВО ПГУ «Пензенский государственный университет»; - АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»; - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пенза»; - ООО КДЦ «МЕДИКЛИНИК»; Вакцинировать подростков можно в ООО «Медицинский центр «Здоровье» и 37 пунктах в детских поликлиниках. Подобрать для себя наиболее удобное время для вакцинации можно, ознакомившись с графиком работы пунктов вакцинации.