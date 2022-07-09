В Заречном отпраздновали День семьи, любви и верности

Фото: Алина АХМЕРОВА

Перед началом торжества на площади начали работу творческие площадки, где каждый желающий мог своими руками создать ромашку - главный символ праздника, а также открылась фотозона. На большом экране транслировалась история праздника и фотографии молодых семей города Заречного.

Само торжество началось с чествования супружеских пар, которые в этом году отмечают 25-летие и 50-летие совместной жизни. Золотых и серебряных юбиляров поздравил Глава города Заречного Олег Климанов. Он отметил большую значимость семейного праздника, заметив, что в этот день в Заречном появилось на свет пять новых семей.

Молодые пары Заречного стали почетными гостями на праздновании, особо были отмечены Алена и Антон Копченовы, которые стали одной из пяти пар, заключивших брак в этот день.

Также участие в мероприятии приняли солисты и вокальные коллективы города, исполнившие песни, посвященные семейному счастью. Праздник завершился масштабной фотосессией для участников празднования.