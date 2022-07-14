В Пензенской области и Мордовии вышел в свет очередной еженедельник «Комсомолки»

Фото: архив редакции

В номере также: признания пленных американских наемников: «Украинцы нас бросили в бою»; подробности о профессиях, которые выбирают дети российских знаменитостей, о том, как беженка из Киева увела англичанина из семьи, о тайной свадьбе дочери Тутберидзе и сына «дворецкого» Смолкина.

Под рубрикой «Словесный стриптиз», с помощью фотографий папарацци, «Комсомолка» помогает читателям взглянуть на слегка обнаженных персонажей «большой семерки». Что они и хотели сделать в пику Путину.

Душераздирающее зрелище.

И куда же без анекдотов:

Врач спрашивает пациента:

- Курите?

- Астма

- Пьете?

- Давление.

- Секс?

- Возраст.

- Жареное?

- Желудок.

Что же вы за человек, даже запретить нечего!