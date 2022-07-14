В Пензенскую область доставлена очередная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак»

Фото: Юлия Пыхалова

За последнее время в Пензенской области существенно снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу и составляет сейчас всего 24%, а по России в целом – 16,9%.

«Во всем мире вновь начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, Россия не стала исключением. Поэтому наиболее правильная тактика сейчас – продолжать вакцинироваться», - отмечает начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Галина Рожкова.

Осенний период, ожидающий нас впереди, традиционно предполагает подъем сезонной заболеваемости и риск возникновения новой волны COVID-19. Поэтому позаботиться о защите своего иммунитета стоит именно сейчас.

С целью продолжения прививочной кампании в регион доставлена очередная партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в количестве 50 000 комплектов и будет распределена пропорционально по пунктам вакцинации Пензенской области.

Справочно. Вакцинация первым компонентом в регионе проведена 1 169 246 жителям, завершили вакцинацию полностью – 1 091 664 человека.