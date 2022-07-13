Владельцы объектов микрогенерации могут продавать электроэнергию «ТНС энерго Пенза»

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В 2021 году вступили в силу изменения в законодательство, которые позволили физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками объектов микрогенерации, заключать договор купли-продажи и продавать произведённую энергию. В результате у потребителей появилась возможность не только сократить расходы за счёт выработки электроэнергии для собственных нужд, но и получать доход от продажи неизрасходованного ресурса.

Условия договора предусматривают проведение взаимозачёта с гарантирующим поставщиком. По итогам месяца берутся объём выработки электроэнергии объектом микрогенерации и объем потребления энергопринимающими устройствами потребителя, определяется разность этих величин.

Когда объём выработки превышает объём потребления, потребитель не несёт никаких расходов, а энергосбытовая компания оплачивает ему полученную разницу. Если же объём выработки энергии меньше потреблённого, то клиент лишь доплачивает разницу по действующему тарифу.

Более подробно ознакомиться с нормативно-правовыми актами, условиями и порядком заключения договора, а также узнать контактные данные специалистов компании для консультаций по данной теме можно на сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru в разделе «Договор энергоснабжения / Информация для владельцев объектов микрогенерации».

Справка о компании:

ООО «ТНС энерго Пенза» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области. Компания обслуживает 660 164 физических и 17 781 юридическое лицо, что составляет 75% рынка сбыта электроэнергии в регионе. ООО «ТНС энерго Пенза» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго» — одного из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов России. По итогам 2021 года объем полезного отпуска электроэнергии составил 3,3 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации.

Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года составил 67,08 млрд кВт*ч.