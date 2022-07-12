Олег Мельниченко обсудил перспективы взаимодействия региона с Всемирным клубом петербуржцев

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Главной темой обсуждения стали перспективы сотрудничества правительства Пензенской области с Всемирным клубом петербуржцев в развитие заключённого в 2021 году Соглашения.

В настоящее время издан журнал «Адреса Пензы», открывший серию «Адреса городов». Презентация первого номера состоялась в декабре 2021 года в музее Санкт-Петербурга на встрече Всемирного клуба петербуржцев. На этой площадке также был подписан договор о сотрудничестве между комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и министерством культуры и туризма Пензенской области.

Олег Мельниченко отметил, что участники клуба стремятся сохранить и сделать максимально доступным гражданам колоссальное наследие Санкт-Петербурга – культурной столицы России.

«Весте с тем вы проявляете большой интерес к провинции, которая всегда подпитывает столицу талантами, распространяете на регионы опыт своей исследовательской, краеведческой работы, - обратился губернатор к участникам встречи. - В Пензенской области есть интересные мемориальные места и музеи, которые имеют хорошие перспективы для своего дальнейшего расширения».

Глава региона назвал процессы, идущие сейчас в культурной жизни области, «ренессансом пензенского краеведения», подчеркнув, что есть большое количество планов по развитию этого направления. «Мы стремимся расширять у детей и взрослых интерес к изучению истории и культуры родного края, к знаменитым землякам и именам, связанным с Пензенской областью», - констатировал Олег Мельниченко.

«Пенза поразила нас огромным количеством литературных мест и радушием пензенцев. Замечательные люди, которые очень любят свой край, это чувствуется, - отметила председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Наталия Сидоркевич. - Мы поняли, что есть много связей между Пензой и Петербургом, много людей, которые родились в Пензе, а потом жили в Петербурге, прославили Россию. Конечно, это рождает новые идеи.

В частности, задумана книга о связи Пензы и Петербурга, мы выпустим ее в следующем году в рамках серии «Библиотека Всемирного клуба петербуржцев».

Планируется открытие в центре Пензы книжного магазина под брендом Санкт-Петербургского Дома книги и сотрудничество в данном проекте правительств Пензенской области с правительством Санкт-Петербурга, а также петербургскими писательскими организациями.

«Я очень рад, что наш клуб прокладывает дорогу между Пензой и Петербургом, у нашего сотрудничества большие и замечательные перспективы», - акцентировал внимание президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, участвующий в выездном заседании в онлайн-формате.

Участники встречи обсудили также вопросы сотрудничества Российской Национальной библиотеки с Пензенской областной библиотекой имени Лермонтова, участия проектов строительства и реставрации Пензенской области в V Международной премии «Золотой Трезини», реализации проекта, связанного с сохранением памяти выдающегося нейрохирурга Н.Н. Бурденко.