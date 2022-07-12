В Пензенской области отшумела «Тихвинская ярмарка»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

История праздника берёт начало в XVIII веке, со времён проживания в селе Верхнее Аблязово семьи Радищевых.

Учредительницей ярмарки была жена брата Александра Радищева - Варвара Михайловна Радищева. Ей хотелось почтить икону Тихвинской Богоматери, поэтому в день ее памяти были организованы народные гуляния. Так ярмарка получила название Тихвинской.

В 1994 году сотрудники музея А.Н. Радищева смогли возродить обычай проведения ярмарки.

Фестиваль открыла концертная программа под открытым небом с участием пензенских творческих коллективов.

Гостей праздника приветствовали врио вице-губернатора Пензенской области Лариса Рябихина, первый замглавы администрации Кузнецкого района Людмила Чупрасова, главный редактор Журнала Учёта Вечных ценностей «Адреса Петербурга», секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Ярошецкий.

В центре просторной площади, перед Барским домом, развернулась торговля. На ярмарке были представлены изделия ручной работы из металла, камня, кожи, дерева, шерсти.

В Барском доме представили частную коллекцию самоваров, дополненную экспонатами из фондов Объединения литературных музеев Пензенской области.

Для детей и взрослых на ярмарке проводились многочисленные творческие мастер-классы. Кто-то учился лепить игрушку из глины, кто-то плести лапти, кто-то готовить домашнюю лапшу.

Подкрепиться на ярмарке можно было, продегустировав уху «по-аблязовски» - блюдо с местным колоритом, которое специально готовят в Радищево только на Тихвинскую ярмарку и Масленицу. Праздник посетили туристические и экскурсионные группы из Пензы, Тамбова, Сызрани, Ульяновска, Саратова.

НАША СПРАВКА

Организатором Тихвинской ярмарки является ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» при поддержке регионального министерства культуры и туризма, при содействии администрации Кузнецкого района.

Тихвинская ярмарка дважды входила в ТОП-200 лучших событий в России.