В Мордовии осужден мужчина, выстреливший из обреза обидчику в голень

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Ссора между мужчинами возникла в марте 2020 года в одном из ночных заведений города Ковылкино.

Решив наказать обидчика, мужчина выстрелил ему из обреза в голень.

Следствием ММО МВД РФ «Ковылкинский» установлено, что орудие преступления мужчина изготовил сам.

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В 2013 году он поехал рыбачить и нашел неподалеку охотничье одноствольное ружье, спилил ствол и приклад, после чего около 7 лет незаконно хранил обрез под балконом своего жилища.

Приговорам суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.