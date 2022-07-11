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Происшествия11 июля 2022 15:08

В Мордовии осужден мужчина, выстреливший из обреза обидчику в голень

Житель села Подгорное Алексово признан виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью c применением оружия
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строго режима.

Ссора между мужчинами возникла в марте 2020 года в одном из ночных заведений города Ковылкино.

Решив наказать обидчика, мужчина выстрелил ему из обреза в голень.

Следствием ММО МВД РФ «Ковылкинский» установлено, что орудие преступления мужчина изготовил сам.

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В 2013 году он поехал рыбачить и нашел неподалеку охотничье одноствольное ружье, спилил ствол и приклад, после чего около 7 лет незаконно хранил обрез под балконом своего жилища.

Приговорам суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

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