Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность детей на дорогах

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Акцент был сделан на необходимости повышения надзора за детьми и подростками в период летних каникул, разъяснение им правил дорожного движения.
Глава региона призвал навести в Пензе порядок с самокатами.
«Это очень опасное развлечение – с начала лета уже несколько ребят получили травмы. Обращаться с ними не умеют, часто вылетают на проезжую часть», - констатировал Олег Мельниченко. - Единственный способ этому противостоять – организовывать рейды, работать с родителями, объяснять и напоминать о правилах безопасности на дорогах».
Губернатор потребовал усилить разъяснительную работу в молодежной среде, обязательно задействовать сотрудников ГИБДД.
Главе администрации Пензы Александру Басенко поручено обеспечить постоянное взаимодействие с представителями прокатов, напомнить им условия предоставления в наем электросамокатов, а также организовать контроль над их эксплуатацией в местах скопления людей.