Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность детей на дорогах

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Акцент был сделан на необходимости повышения надзора за детьми и подростками в период летних каникул, разъяснение им правил дорожного движения.

Глава региона призвал навести в Пензе порядок с самокатами.

«Это очень опасное развлечение – с начала лета уже несколько ребят получили травмы. Обращаться с ними не умеют, часто вылетают на проезжую часть», - констатировал Олег Мельниченко. - Единственный способ этому противостоять – организовывать рейды, работать с родителями, объяснять и напоминать о правилах безопасности на дорогах».

Губернатор потребовал усилить разъяснительную работу в молодежной среде, обязательно задействовать сотрудников ГИБДД.

Главе администрации Пензы Александру Басенко поручено обеспечить постоянное взаимодействие с представителями прокатов, напомнить им условия предоставления в наем электросамокатов, а также организовать контроль над их эксплуатацией в местах скопления людей.