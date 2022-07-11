Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2022 13:05

Олег Мельниченко призвал обеспечить безопасность детей на дорогах

Эту задачу он поставил в ходе оперативного совещания с членами регионального правительства и главами муниципальных образований в понедельник, 11 июля
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Акцент был сделан на необходимости повышения надзора за детьми и подростками в период летних каникул, разъяснение им правил дорожного движения.

Глава региона призвал навести в Пензе порядок с самокатами.

«Это очень опасное развлечение – с начала лета уже несколько ребят получили травмы. Обращаться с ними не умеют, часто вылетают на проезжую часть», - констатировал Олег Мельниченко. - Единственный способ этому противостоять – организовывать рейды, работать с родителями, объяснять и напоминать о правилах безопасности на дорогах».

Губернатор потребовал усилить разъяснительную работу в молодежной среде, обязательно задействовать сотрудников ГИБДД.

Главе администрации Пензы Александру Басенко поручено обеспечить постоянное взаимодействие с представителями прокатов, напомнить им условия предоставления в наем электросамокатов, а также организовать контроль над их эксплуатацией в местах скопления людей.

Интересное