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Общество11 июля 2022 9:01

Ярко, интересно, а, главное, полезно: в Мордовии прошло тематическое мероприятие «Пожарам - нет!»

Оно было организовано в рамках военно-спортивной игры «Зарница», проходящей на базе учебного городка учебно-методического центра «Специального управления гражданской защиты»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Подобное мероприятие уже проводилось в республике в мае этого года, и очень понравилось детям и подросткам, участвовавшим в нем. И в этот раз организаторы постарались сделать программу максимально насыщенной: все желающие ознакомились с современной пожарной техникой, посидели за рулем настоящего пожарного автомобиля, примерили одежду огнеборцев. Самые смелые попробовали посбивать мишени из пожарного ствола.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Сотрудники Всероссийского добровольного пожарного общества научили ребят пользоваться огнетушителем, а специалисты республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» показали, как правильно делать прием Геймлиха, если рядом кто-то подавился.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Специалисты ГИМС рассказали детям о правилах купания, наглядно продемонстрировали, как правильно пользоваться спасательными средствами, объяснили, какие опасности подстерегают на воде и к каким несчастным случаям могут привести нарушения правил поведения при купании или катании на лодке.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Также ребята поселили музей, находящийся на территории учебного городка, посвященный строительству Сурского рубежа.

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