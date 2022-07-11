Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Фото: Иван Прохоров

Следователи, несомненно, профессионально выполнят свою работу и сделают выводы.

Если же говорить о спасении утопающих в области в широком смысле слова, то надо признать, что регулярные и повсеместные профилактические рейды по местам отдыха у воды представителей муниципалитетов, МЧС с раздачей памяток, призывами следить за детьми, не входить в водоемы в нетрезвом состоянии очень похожи на имитацию профилактики.

Ни разу не читал о том, что уважаемые проверяющие хотя бы у одной реки вместе с инструктором по плаванию организовали на огороженном мелководье элементарное обучение плаванию детей и примкнувших к ним взрослых, которым неловко признаться в неумении плавать, не говоря уж о спасании утопающих.

Обучение бесплатное, с призами для детей и взрослых, с приглашением желающих на бесплатные обучающие тренировки по плаванию в бассейны.

Ничуть не сомневаюсь, что новому министру физической культуры и спорта региона Евгение Бочкаревой по плечу даже не просто разовые подобные акции, а организация массового ликбеза с условным слоганом «Не утонул сам – помоги другому».

Есть и проверенный жизнью способ отучить от воды нетрезвых пловцов – фиксация и реальные наказания за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.

И тогда у спасателей, извлекающих из воды утопленников, работы будет немного меньше.