В Пензу вернулись росгвардейцы, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции

Фото: Д. Кострюков

По информации пресс-службы Росгвардии, во время выполнения задачи, офицером Росгвардии в заброшенном доме была обнаружена собака породы дирхаунд.

По словам росгвардейца, пес вышел из-под обломков и подбежал к нему с любопытствующим и взволнованным видом, изо всех сил размахивая хвостом. Животное находилось в очень тяжелом состоянии, было испугано и просило есть.

Не раздумывая, боец принял решение взять четвероногого подопечного с собой.

Собака провела со спецназовцем всю командировку, преобразившийся питомец получил боевое имя - Рэм. Сейчас он живет вместе со своим новым хозяином и его жизни больше ничего не угрожает.