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Общество10 июля 2022 6:30

В Пензу вернулись росгвардейцы, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции

На Донбассе сотрудник Росгвардии нашел потерявшуюся собаку и привез ее из командировки домой
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Д. Кострюков

Фото: Д. Кострюков

По информации пресс-службы Росгвардии, во время выполнения задачи, офицером Росгвардии в заброшенном доме была обнаружена собака породы дирхаунд.

По словам росгвардейца, пес вышел из-под обломков и подбежал к нему с любопытствующим и взволнованным видом, изо всех сил размахивая хвостом. Животное находилось в очень тяжелом состоянии, было испугано и просило есть.

Не раздумывая, боец принял решение взять четвероногого подопечного с собой.

Собака провела со спецназовцем всю командировку, преобразившийся питомец получил боевое имя - Рэм. Сейчас он живет вместе со своим новым хозяином и его жизни больше ничего не угрожает.

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