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Спорт10 июля 2022 5:05

Мастер-класс для юных спортсменок провели в Пензе Дина и Арина Аверины

Прославленные российские гимнастки сёстры Дина и Арина Аверины провели тренировку юных пензенских спортсменок во дворце спорта «Буртасы»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

К участницам мастер-класса обратилась министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарёва:

«Сегодня у вас есть уникальная возможность перенять опыт у Дины и Арины Авериных – прославленных спортсменок, которые защищают на соревнованиях честь нашей страны. Я поздравляю вас с этим замечательным событием, учитесь и стремитесь к победам!»

«Мы надеемся, что вам понравится наш мастер-класс, – сказали девочкам Дина и Арина перед началом занятия, – мы сделаем с вами небольшую разминку, подкачаемся и, конечно, поработаем с предметами. Расскажем маленькие секреты. Надеемся, что вам это пригодится».

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике поделились мастерством с юными грациями, показали технику выполнения упражнений и дали советы.

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