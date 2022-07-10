Мастер-класс для юных спортсменок провели в Пензе Дина и Арина Аверины

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

К участницам мастер-класса обратилась министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарёва:

«Сегодня у вас есть уникальная возможность перенять опыт у Дины и Арины Авериных – прославленных спортсменок, которые защищают на соревнованиях честь нашей страны. Я поздравляю вас с этим замечательным событием, учитесь и стремитесь к победам!»

«Мы надеемся, что вам понравится наш мастер-класс, – сказали девочкам Дина и Арина перед началом занятия, – мы сделаем с вами небольшую разминку, подкачаемся и, конечно, поработаем с предметами. Расскажем маленькие секреты. Надеемся, что вам это пригодится».

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике поделились мастерством с юными грациями, показали технику выполнения упражнений и дали советы.