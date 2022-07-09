Глава Мордовии принял участие в национально-фольклорном празднике «Раськень озкс»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В основе праздника лежит древний эрзянский обряд, представляющий собой всенародное моление, уходящее своими корнями в языческие времена. Собираясь возле кургана, на котором установлена родовая свеча, древние эрзяне обращались к верховному богу, просили здоровья, урожая, помощи в делах.

Пройдя через века, древний обряд обрёл форму национально-фольклорного праздника. «Раськень озкс» проводится один раз в три года, традиционно на него съезжаются эрзяне из разных регионов России. Но праздник объединяет вокруг себя и людей других национальностей, которые бок о бок, в дружбе и согласии проживают на мордовской земле. Это праздник добрососедства и любви к своей малой родине.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

На «Раськень озкс» прибыли Глава Мордовии Артём Здунов, сенатор Совета Федерации, председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев, Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин, Председатель Правительства региона Владимир Сидоров, многочисленные гости из районов республики и других регионов.

Тысячи людей собрались на огромной поляне, вокруг родового кургана эрзян, на котором состоялось представление правителя эрзянского народа - недавно им избран народный артист Мордовии Сергей Адушкин.

Обращаясь к участникам «Раськень озкс», инязор призвал всех любить и беречь родной язык, хранить традиции и культуру своего народа.

По окончании театрализованного представления состоялось торжественное открытие праздника.

Артём Здунов, приветствуя всех собравшихся, подчеркнул значимость сохранения национальной культуры для укрепления единства и силы страны.

Добрые пожелания участникам праздника прозвучали от Петра Тултаева, Владимира Чибиркина, Владимира Сидорова. «Это праздник души - люди приехали сюда на зов родной земли, поэтому празднику быть и жить!» - сказал Председатель Правительства республики.

Председатель Фонда сохранения и развития эрзянского этнокультурного наследия Татьяна Ларина поблагодарила всех гостей мероприятия: «Спасибо, что вы с эрзянами! Двери нашего Фонда всегда открыты для всех, для людей разных национальностей!»

На церемонии открытия праздника были вручены государственные награды и поощрения жителям республики - за вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций мордовского народа.

По окончании официальной части Глава Мордовии побывал на всех основных площадках праздника, пообщался с людьми, осмотрел выставки сельских подворий районов республики.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Представитель Мордовской национально-культурной автономии Пензенской области Николай Стенькин пригласил руководителя республики посетить их мордовскую диаспору. «Эрзяне и мокшане Пензенской области будут рады видеть вас!» - сказал он.

Для всех гостей праздника был организован гала-концерт деятелей искусств Республики Мордовия.