В Пензе врачи госпиталя ветеранов войн восстановили после ковида 101-летнего пациента

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Позади лечение от коронавируса, болезнь которую он победил вместе с врачами клинической больницы № 4 , а сегодня слова благодарности в адрес врачей госпиталя, где после опасного недуга долгожитель проходил реабилитацию.

«С учетом возраста и наличием ряда хронических заболеваний лечение было достаточно длительное, с подключением физиотерапевтического, но Анатолий Иванович справился и мы выписываем его со значительным улучшением», - говорит заместитель главного врача госпиталя для ветеранов войн Елена Гринчук.

В свою очередь пациент поблагодарил весь коллектив лечебного учреждения за лечение и внимание. «Долгих лет жизни вам», - сказал он.