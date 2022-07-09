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Здоровье9 июля 2022 13:55

В Пензе врачи госпиталя ветеранов войн восстановили после ковида 101-летнего пациента

Анатолий Иванович Шишкин уходит из госпиталя на своих ногах, в прекрасном расположении духа, полный оптимизма и планов на долгую спокойную жизнь
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Позади лечение от коронавируса, болезнь которую он победил вместе с врачами клинической больницы № 4 , а сегодня слова благодарности в адрес врачей госпиталя, где после опасного недуга долгожитель проходил реабилитацию.

«С учетом возраста и наличием ряда хронических заболеваний лечение было достаточно длительное, с подключением физиотерапевтического, но Анатолий Иванович справился и мы выписываем его со значительным улучшением», - говорит заместитель главного врача госпиталя для ветеранов войн Елена Гринчук.

В свою очередь пациент поблагодарил весь коллектив лечебного учреждения за лечение и внимание. «Долгих лет жизни вам», - сказал он.

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