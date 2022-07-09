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Общество9 июля 2022 8:02

Жители Пензенской области могут поддержать бойцов воинских подразделений ЛНР и ДНР

Запущен портал по сбору средств в поддержку воинских подразделений ЛНР и ДНР
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: ОНФ

Фото: ОНФ

Рации и квадрокоптеры, бронежилеты и спальники, одежда и обувь, медицинские товары и лекарства - весь этот набор помощи военнослужащим начал собирать Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Посильный вклад в общую победу может внести каждый. Для этого надо зайти на сайт ОНФ (www.pobeda.onf.ru ). Далее найти нужную опцию - продуктовый, медицинский набор, одежда или перечисление средств - и перевести деньги или узнать, куда передать вещи.

Телефон общественной организации «Общероссийский народный фронт» в Пензе 56-34-85.

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