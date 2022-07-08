Владимир Вдонин продолжает работу в интересах жителей Пензенской области

Фото из архива редакции "КП"

В мае этого года парламентарий поздравил жителей Спасского района с 100-летним юбилеем пионерии. Владимир Васильевич призвал сохранять и передавать традиции и историю пионерского движения подрастающему поколению.

- Мне самому посчастливилось быть пионером, ощутить атмосферу того времени, – отметил он, – когда каждый день был наполнен дружбой и интересными событиями.

Владимир Вдонин вручил благодарности жителям района, внесшим серьезный вклад в развитие пионерской организации.

Ранее во время рабочей поездки в Нижнеломовский район депутату поступило обращение инициативных жителей села Голицыно. Сотрудники библиотечно-досугового центра рассказали парламентарию об отсутствии микшерного пульта, который необходим для обеспечения музыкального сопровождения мероприятий и выступления творческих коллективов на площадках БДЦ.

Народный избранник оперативно отреагировал на просьбу сельчан и приобрел электронное устройство. При очередном визите в муниципалитет в мае депутат передал звуковое оборудование администрации учреждения культуры. Сотрудники Голицынского БДЦ и местные жители выразили Владимиру Вдонину искреннюю признательность за регулярно оказываемую помощь.

27 мая депутат принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Общероссийскому дню библиотек в Нижнеломовском районе области. Парламентарий поздравил работников библиотек с профессиональным праздником.

Фото из архива редакции "КП"

- Вы несете людям знания, помогаете открывать новые стороны нашего мира, желаю вам дальнейших успехов, – отметил народный избранник, обращаясь к присутствующим, а после вручил руководителю Нижнеломовской центральной библиотеки книги.

В прошлом месяце депутат помог организовать конноспортивный праздник «Скачки на Песчанке» на территории Усть-Каремшинского сельсовета. В соревнованиях приняли участие любители конной езды из Республики Мордовия, Оренбурга, Саратова, Пензенской области.

Наездники состязались в шести заездах, один из них — на призы парламентария. Их завоевали занявшие первое и второе места участники из Средней Елюзани — Рахим Тугушев и Сакапп, Рушан Салдаев и Тедди. Валерия Малкина и Алмаз стали третьими.

На протяжении всего мероприятия на ипподроме «Песчанка» работала ярмарка товаров местных производителей. А между заездами гости праздника смогли увидеть показательные выступления наездниц пензенского конноспортивного клуба «Жокей», костюмированную езду и выезд с элементами джигитовки.

В День России народный избранник приехал в Нижний Ломов. Там, по случаю праздника, был организован велозаезд. Владимир Вдонин обратился к участникам со словами приветствия, пожелал крепкого здоровья, отличного настроения: «Будьте едины не только в занятиях спортом, но и в общественной жизни, в жизни нашей страны!».

К патриотической акции присоединились более 200 человек. Участники пробега проехали по центральным улицам города на велосипедах в знак единения и сплоченности россиян.

В День памяти и скорби, 22 июня, парламентарий принял участие в торжественном мероприятии в Нижнем Ломове. В ходе митинга, состоявшегося на Аллее Славы в городском парке у Монумента павшим в годы Великой Отечественной войны, парламентарий подчеркнул, что сейчас особенно важно знать и помнить о том подвиге, который совершили наши земляки, и учить патриотизму подрастающее поколение.

В тот же день Владимир Вдонин провел прием граждан. В основном, вопросы жителей касались жилищно-коммунальной сферы. Кроме того, пенсионерка из села Овчарное обратилась с просьбой оказать помощь в строительстве церкви, сотрудники ледового дворца «Черемушки» им. В.К. Бочкарева — в приобретении светового информационного табло фасадного типа. Все вопросы и обращения были взяты на личный контроль депутата.