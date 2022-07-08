Олег Мельниченко принял участие в заседании Совета при полпреде Президента РФ в ПФО

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Заседание провёл полпред главы государства в ПФО Игорь Комаров.

В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении приняли участие: Министр экономического развития РФ Максим Решетников и Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Игорь Комаров отметил огромную работу, которая проводится в ответ на внешние вызовы Правительством РФ. Подчеркнул личный вклад Министра экономического развития РФ Максима Решетникова в решение этих задач.

По словам полпреда, ситуация в целом по ПФО характеризуется относительной стабильностью.

Особое внимание необходимо уделить состоянию рынка труда. Также он обратил внимание на данные соцопросов, согласно которым людей больше всего волнует рост цен на товары и услуги.

Подчеркнута необходимость мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли.

Главам регионов поручено усилить информационную работу с бизнесом и гражданами по имеющимся мерам господдержки, а также организовать оперативное получение информации о возникающих рисках и проблемах.

«Результаты обратной связи показывают, что назрела необходимость проведения, как на федеральном, так и региональном уровне анализа достаточности, востребованности и результативности реализуемых мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса», - сказал Игорь Комаров.

Максим Решетников проинформировал, что 56 предложений от Приволжского округа вошли в план по поддержке экономики в условиях санкций.

В ходе обсуждения второго вопроса Игорь Комаров поблагодарил Министра культуры РФ Ольгу Любимову – за участие в работе и обсуждение в рамках Совета направлений, важных для жителей округа.

По словам полномочного представителя, в регионах округа реализуются мероприятия нацпроекта «Культура».

Комментируя итоги работы в рамках Совета при полпреде Президента РФ в ПФО, губернатор Олег Мельниченко обратил внимание на разработку Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления. «Для включения в этот федеральный план от Пензенской области направлено 31 предложение.

На уровне региона мы также разработали Комплексный план по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях недружественных действий иностранных государств», - пояснил руководитель субъекта РФ.