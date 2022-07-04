Пензенский холдинг «Маяк» запустил пятую линию по производству обоев

Фото: Пресс-служба ОАО "Маяк"

Торжественная церемония запуска новой шестицветной линии компании «Ольбрих» состоялась в цехах компании «Маякпринт», входящей в холдинг ОАО «Маяк», на минувшей неделе. Новое оборудование позволит выпускать обои формата 1,06 м на флизелиновой основе. Стоимость инвестиционного проекта - более 470 миллионов рублей.

- Сегодня «Маяк» - успешно развивающийся холдинг, который обеспечивает своей продукцией не только пензенцев, но и россиян в целом, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Запуск новой линии позволил создать еще 15 рабочих мест на предприятии (в дополнение к уже имеющимся 300). Помимо этого, данное событие имеет огромное значение с точки зрения импортозамещения.

Уже не один год «Маякпринт» производит обои высокого качества с применением самых передовых технологий. Ассортимент продукции постоянно пополняется.

Внешний вид обоев разрабатывается целой командой дизайнеров, которые тщательно изучают тенденции на мировом рынке. Иными словами, любой, кто захочет сделать ремонт в своем доме, найдет среди продукции пензенского холдинга именно то, что нужно ему, что, бесспорно, хорошая новость в обстановке санкций и бегства многих иностранных компаний из России.

Фото: Пресс-служба ОАО "Маяк"

- В 2021 году «Маякпринт» произвел продукции более чем на семь миллиардов рублей, - отметил председатель совета директоров холдинга Василий Вдонин. – Теперь, после запуска новой линии мы сможем выпускать ежегодно до 24 миллионов рулонов обоев, тем самым удовлетворяя большую часть запросов внутреннего рынка и снижая долю импорта.

В завершении церемонии пуска лучшие работники предприятия были награждены грамотами и благодарностями.

Фото: Пресс-служба ОАО "Маяк"

СПРАВКА «КП»

ОАО «Маяк» - это крупнейший пензенский холдинг, в который, помимо компании «Маякпринт», входят еще девять предприятий. Их совокупный годовой объем производства превышает 20 миллиардов рублей. Несколько миллиардов рублей налогов предприятие перечисляет ежегодно в бюджеты разных уровней.

Холдинг входит в двадцатку крупнейших предприятий России по производству тарных и печатных видов бумаг, в пятерку крупнейших компаний страны по производству обоев и тетрадей, а также занимает более 90% российского рынка бумаги основы для мебельного производства.

Продукция предприятий реализуется не только в России, но и странах СНГ: Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь и других зарубежных странах.