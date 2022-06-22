Олег Мельниченко передал Ордена Мужества родственникам погибших бойцов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Уважаемые родственники военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, дорогие земляки! Сегодня по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина передаю вам на пожизненное хранение награды, которыми удостоены ваши близкие – участники специальной военной операции в Донецкой, Луганской Народных Республиках и на территории Украины», - обратился Олег Мельниченко к родителям и супругам геройски погибших воинов.

«Они отдали свои жизни, чтобы защитить Россию, спасти от неонацистов наш народ на Донбассе и на украинских территориях.

При выполнении боевых задач они остались верными долгу и Отечеству. Проявили мужество и храбрость. Они достойны вечной памяти и славы, также как тысячи пензенцев – героев Великой Отечественной войны, участников боевых действий и контртеррористических операций.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Погибшие ребята были опорой для своих семей. Разделяю с вами невосполнимую утрату. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы сделать вашу жизнь хоть немного легче и решить возникающие проблемы», - подчеркнул глава Пензенской области.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указами Президента Российской Федерации Орденами Мужества награждены: старший лейтенант Александр Викторович Афтаев, рядовые Михаил Владимирович Афанасов и Андрей Сергеевич Сычев.

Награды переданы родственникам погибших героев на пожизненное хранение.