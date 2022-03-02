Губернатор встретил прибывших в Пензу детей Донбасса

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Эвакуированные - 51 подросток в возрасте от 7 до 17 лет из команд олимпийского резерва ДНР по плаванию и спортивной гимнастике и 5 сопровождающих тренеров.

Как пояснила старший тренер сборной по плаванию ДНР Влада Гржибовская, под её патронажем находится 44 ребёнка.

«Мы хотели бы и потренироваться, потому что у нас нет сейчас такой возможности. Знаем, что в Пензе очень хорошая база, и мы очень рады сюда приехать».

«В последние две недели мы совсем не выходили из дома, поэтому дети уже забыли, наверное, что такое «чувство воды». А до этого ребята наши выступали, в Пензе были на соревнованиях в прошлом году. Выезжали на всероссийские состязания. У нас хорошие спортсмены», - добавила она.

Вместе с губернатором дончан встречали члены правительства, представители оперативного штаба.

«Все дети разного возраста. Прибыли к нам без родителей. Размещаться будут на базе двух пунктов временного проживания - в ДС «Олимпийский» и ДС «Буртасы». Обеспечим их всем необходимым, и там же будет организован тренировочный процесс», - отметил глава Пензенской области.

«Остальное будет предоставлено так же, как и для 380 детей Донбасса, которые уже на сегодняшний день у нас находятся. Ребята будут обеспечены питанием, учиться смогут в близлежащих школах. Все получат школьные принадлежности, будут заняты культурно-массовой и кружковой работой. Тренеры смогут постоянно находиться с детьми. Подключится к работе и наш тренерский состав», - уточнил Олег Мельниченко.