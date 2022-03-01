В поселке Лунино открылся новый детский сад

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Строительство учреждения велось в рамках реализации национального проекта «Демография». Новый детский сад примет 50 ребят в возрасте от полутора до трех лет. Штат также укомплектован – это семь воспитателей, повара и технические работники. Также с ребятами будут заниматься логопед и музыкальный руководитель.

- Во многом благодаря открытию этого учреждения в поселке будет решена проблема с нехваткой мест в яслях, - отметил губернатор Олег Мельниченко. – Это важное событие для всего района.

Отдельно глава региона поблагодарил строителей, которые, несмотря на резкий скачок стоимости материалов, сумели выполнить работы качественно и в срок. Представители подрядной организации были награждены благодарственными письмами.

Кроме того, сам детский сад получил тоже подарок от губернатора – сертификат на 800 тысяч рублей для покупки игрового оборудования.