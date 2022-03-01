Пензенские врачи почти 70 дней боролись за жизнь пациента

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В конце прошлого года житель Заречного Валерий П. почувствовал себя плохо. 14 декабря мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, но с небольшим поражением легких. А дальше – как в тумане. То ли сказалось отсутствие у мужчины прививки, то ли наличие сопутствующих заболеваний, но буквально за несколько дней заболевание поставило жизнь пациента под угрозу.

- Совсем скоро после госпитализации поражение легких у него достигло 95 и 100%, - рассказал лечащий врач пенсионера Игорь Иноземцев.

Почти 70 дней врачи стационара боролись за жизнь Валерия. К делу подключились врачи из областной больницы им. Н.Н. Бурденко, специалисты из Москвы и НИИ пульмонологии ФМБА России. Совместными усилиями победа была одержана: во вторник, 1 марта, пациента перевели на этап долечивания. Худшее позади.

- Успех выздоровления во многом зависит от того, насколько сам пациент готов лечиться и сотрудничать с врачом. Валерий проявил настоящее мужество и стремление к жизни, - заявила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева.