Четыре года работы на благо жителей Пензенской области

Фото из личного архива депутата

Но, когда речь идет об одном человеке, который каждый из этих дней потратил на то, чтобы сделать что-то полезное для жителей Пензенской области, они начинают играть совершенно другими красками.

Владимир Васильевич Вдонин родился 1 декабря 1976 года в селе Пашково Земетчинского района Пензенской области. После окончания средней школы в 1994 году поступил учиться в Пензенский государственный университет на экономический факультет по специальности «Менеджмент». По окончании университета в 1999 году, устроился инженером отдела маркетинга на ОАО «Маяк» и, благодаря упорному труду, быстро поднялся по карьерной лестнице. С февраля 2019 года - генеральный директор холдинга.

Владимир Вдонин - грамотный, инициативный, требовательный, справедливый, отзывчивый и порядочный человеком, готовый оказать любую посильную помощь нуждающимся.

В 2017 году Владимир Васильевич победил на выборах в Законодательное Собрание Пензенской области, став депутатом по одномандатному округу № 13, в который входят Спасский, Нижнеломовский, Наровчатский и Вадинский районы.

В минувшем году исполнилось четыре года, как Владимир Вдонин стал депутатом. За это время парламентарий провел 45 приемов граждан, получил 264 просьбы и, самое главное, сумел решить более 230 проблем, с которыми к нему приходили люди.

ДЛЯ НАЧАЛА - ПРОСТО ЦИФРЫ

Сухие, но достаточно красноречивые. За четыре года Владимир Вдонин:

- оказал финансовую помощь 45 объектам образования и культуры;

- приобрел спортивный инвентарь и формы для 22 спортивных секций;

- выделил средства на ремонт восьми учреждения здравоохранения;

- помог построить 10 детских площадок в городах и селах Нижнеломовского, Вадинского, Наровчатского и Спасского районов;

- профинансировал организацию четырех турниров по мини-футболу для детей старших классов в Нижнеломовском, Вадинском, Спасском и Наровчатском районах;

- закупил и вручил 2955 новогодних подарков детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Фото из личного архива депутата

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

Отметим наиболее важные дела Владимира Вдонина за годы депутатской деятельности. При его непосредственном участии и финансировании:

- детская хоккейная команда города Нижний Ломов получила новую форму;

- 20 пар коньков были закуплены для СОШ с. Вадинск;

- в Вадинском РДК сделали ремонт;

- дети из многодетных и малообеспеченных семей Спасского, Вадинского, Наровчатского и Нижнеломовского районов перед каждым учебным годом получали школьные принадлежности;

- в домах многодетных и малообеспеченных семей был сделан ремонт;

- на улице Студенческой в Спасске появилась современная спортивная площадка;

Фото из личного архива депутата

- в детском отделении Наровчатской больницы было отремонтировано крыльцо и построен навес для колясок;

- в помещении для репетиций хора «Роскошный возраст» ветеранов ЭМЗ г. Нижний Ломов сделали ремонт;

- был отремонтирован автомобиль участковой больницы в Наровчате;

- фольклорный коллектив «Керенчаночка» из Вадинска получил новые сценические костюмы;

- Центр детского творчества Нижнего Ломова приобрел новые мольберты;

- в музыкальной школе города Спасска появились новые инструменты;

- для нижнеломовского Ледового дворца были закуплены спортивные маты;

- футбольный клуб «Наровчат» получил новую форму;

- в нижнеломовской школе № 2 появилось необходимое оборудования для школьного телевидения;

- нижнеломовская школа №4 получила музыкальные инструменты;

- детский ансамбль «Тисп» из Нижнего Ломова смог выступить на конкурсе в Москве;

- в музей спасской школы были закуплены новые стулья;

- Спасский детский дом получил канцтовары для развития творческих способностей детей;

- спортивные секции в Вадинском, Нижнеломовском и Наровчатском районах пополнили свой инвентарь;

-краеведческие музеи Нижнеломовского, Спасского, Вадинского и Наровчатского районов получили материальную помощь;

- была обустроена плотина на реке Вад в селе Вадинск.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Благодаря депутату, в 2020 году на Аллее Славы в Нижнем Ломове была открыта Стена Памяти. Мемориальная экспозиция включает фотографии и краткие сведения об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Нижнеломовского района.

- Стена памяти - дань уважения нашим героическим дедам и прадедам, победившим фашизм, символ преемственности поколений в сохранении исторической правды о самой страшной войне ХХ века. Подвиги предков всегда будут жить в наших сердцах, - подчеркнул Владимир Вдонин, ставший почетным гостем церемонии открытия.

Фото из личного архива депутата

В этом же году народный избранник провел прием граждан в Вадинском районе Пензенской области. Во время встречи местные жители попросили помочь с установкой памятника Александру Козлову.

Александр Васильевич родился в 1963 году в селе Судакаевка Вадинского района. В 1981 году был призван на службу в Вооруженные силы и отправлен в Афганистан. 19 января 1983 года во время проезда в составе колонны по маршруту Кабул - Пули-Хумри старший сержант, заместитель командира инженерно-технического взвода Александр Козлов был ранен при отражении нападения противника. За мужество и отвагу его посмертно наградили медалью «За боевые заслуги». Похоронен боец был в селе Выборное – в местную школу он ходил, когда был ребенком.

Вопрос об установке памятника поднимался давно, но осуществить замысел удалось после того, как к делу подключились депутат, военкомат и союз ветеранов Афганистана. Совместными усилиями средства были найдены.

СКАЗАНО

Владимир Васильевич часто получает письма с благодарностями от людей, которым он смог помочь. Приведем цитаты из некоторых их них.

Николай Петрович Жижин, глава Вадинского района:

- Благодаря такому депутату как вы: неравнодушному, ответственному и целеустремленному - у жителей района растет уровень доверия к власти, желание сотрудничать в решении различных общественно-политических вопросов!

Виктория Викторовна Синдяева, директор Спасского детского дома:

- Сегодня наше общество испытывает большие трудности, однако вопреки этому, находятся люди, которые несмотря на свои проблемы, оказывают помощь другим. Примером тому является депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Васильевич Вдонин. Его участие доставляет настоящую радость нашим детям. Помощь, оказанная им, служит во благо: помогает детям-сиротам ощутить заботу и внимание.

Татьяна Ивановна Феоктистова, начальник отдела культуры и архива администрации Нижнеломовского района:

- Владимир Васильевич не оставляет без своего внимания культуру Нижнеломовского района. По всем обращениям была оказана помощь. Большое внимание Владимир Васильевич уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Свою главную задачу – помогать людям, депутат Владимир Вдонин выполняет от чистого сердца и за это наши жители ему очень благодарны.

Светлана Михайловна Галкина, начальник управления социальной защиты населения администрации Наровчатского района:

- Выражаем благодарность Вдонину Владимиру Васильевичу, депутату Законодательного собрания Пензенской области за благотворительную помощь и поддержку нуждающихся граждан, многодетных семей при подготовке к 1 сентября, к новогодним и рождественским праздникам.

Ольга Евгеньевна Митрохина, директор Культурно-досугового центра Вадинского района:

- Выражаю искреннюю благодарность Владимиру Васильевичу за поддержку и внимательное отношение к культуре Вадинского района. За личное участие в проведении и организации социально-значимых культурных мероприятий района. На все обращения всегда находим понимание и помощь.

Олег Александрович Федоров, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Спасского района:

- Владимир Васильевич Вдонин регулярно оказывает всестороннюю помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Мы сотрудничаем около четырех лет и ни разу не получали отказ.

Ольга Васильевна Разина, директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Вадинского района»:

- В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей становится все больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои. И как замечательно, что такой человек есть! Это наш депутат Вдонин Владимир Васильевич! Спасибо вам за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать тех, кто в этом нуждается.

Светлана Александровна Саканян, начальник управления социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района:

- Владимир Васильевич – наш друг и помощник! Он регулярно оказывает помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это происходит постоянно.

Юрий Витальевич Разоренов, Президент ПРОО «Федерация смешного боевого единоборства (ММА)»:

- Владимир Васильевич, выражаем благодарность за финансовую помощь в организации поездок спортсменов на Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по смешанному боевому единоборству. Ваш вклад и активная жизненная позиция заслуживает глубокого уважения!

***

К сожалению, помочь удается не всегда.

- Были вопросы, которые находились за пределами моей компетенции. Очень переживаю из-за этого, - отмечает Владимир Вдонин. - Но в будущем нам с вами предстоит сделать еще больше.

И мы уверены, что у депутата все получится.