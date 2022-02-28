Более 1500 человек покорили лыжню в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В этом году из-за введенных в регионе ограничений все участники были поделены на забеги, чтобы одновременно стартовали не более 50 человек. Всего в гонках приняли участие более 1500 человек – как профессиональных спортсменов, так и любителей.

Среди первых были разыграны награды Министерства физической культуры и спорта России. Призерами среди девушек стали Алена Брюхова, Виктория Коноплянцева и Анна Мигунова; среди женщин – Екатерина Кузнецова, Нина Банникова и Татьяна Аверьянова. Среди юношей награды получили Данила Романихин, Никита Гуськов и Дмитрий Приходько, среди мужчин – Денис Голосов, Антон Курамшин и Никита Горшенев.

Вячеслав Боронин и Анастасия Авдонина были признаны самыми опытными участниками соревнований.