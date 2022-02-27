В сквере на улице Пионерской в Пензе будет установлен Мемориал защитникам Отечества

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи Олега Мельниченко с представителями организации в пятницу, 25 февраля.

Вниманию главы региона был представлен проект Всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны». Он реализуется при содействии ФСБ и Минобороны Российской Федерации.

Активистами общественной организации поддерживаются в должном состоянии воинские захоронения, устанавливаются стелы, памятные знаки и обелиски.

В местах наиболее ожесточённых сражений Великой Отечественной, проявления массового героизма сооружаются Мемориалы памяти защитникам Отечества. Такие объекты возведены уже в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Мурманской, Курской, Калининградской областях, в городах- героях Волгоград, Севастополь, городах воинской славы Волоколамск, Орел.

Ветераны предложили установить Мемориал защитникам Отечества в Городе трудовой доблести - Пензе.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По итогам работы представителей общественной ветеранской организации с министром градостроительства и архитектуры - главным архитектором региона Александром Итальянцевым для строительства мемориального объекта выбран сквер на улице Пионерской в Пензе.

«Идея очень интересная, будем поддерживать её реализацию. И место выбрано очень правильно», - отметил Олег Мельниченко.

«Проспект Победы – это главное место в городе, где отмечается один из самых важных праздников нашей страны – День Победы, а также памятные даты, связанные с историей Великой Отечественной войны. А предлагаемый вами объект станет частью общего мемориального комплекса Пензы», - пояснил руководитель субъекта Федерации.

Участники встречи договорились об установке нового Мемориала защитникам Отечества уже в этом году.