В Мордовии в 2021 году составлено 717 протоколов на собственников гражданского оружия

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Мероприятия организованы с целью пресечения нарушений закона, регламентирующего оборот оружия и боеприпасов.

На сегодняшний день в Мордовии зарегистрированы 16988 владельцев, получивших лицензии и разрешение на право хранения и ношения оружия. В их собственности находится 26468 единиц гражданского оружия.

За нарушение установленных правил оборота оружия в 2021 году составлены 717 протоколов об административных правонарушениях, аннулированы 1515 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского оружия, изъяты 932 единицы зарегистрированного гражданского оружия, 4660 патронов.

В рамках профилактической акции жители Мордовии могут сдать незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества в любое подразделение ОВД или Росгвардии.

При добровольной выдаче незаконно хранящегося оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.