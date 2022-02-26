В Городище состоялась лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области

Фото: министерство физической культуры и спорта Пензенской области

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, заместитель председателя правительства региона Лариса Рябихина, министр физической культуры и спорта Евгения Бочкарёва, главы администраций муниципальных районов и городских округов региона.

От имени губернатора и правительства Пензенской области Николай Симонов пожелал лыжникам крепкого здоровья, побед, успехов в труде и учебе.

Всего в соревнованиях приняли участие 424 спортсмена в составе смешанных сборных команд муниципальных образований и городских округов региона. По численности населения в них команды были разделены на три группы.

По итогам эстафеты лучшие результаты в своих группах показали: команды Пензы, Никольского и Неверкинского районов.