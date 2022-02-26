Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт26 февраля 2022 15:57

В Городище состоялась лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области

В соревнованиях в субботу, 26 февраля, приняли участие 424 спортсмена
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: министерство физической культуры и спорта Пензенской области

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, заместитель председателя правительства региона Лариса Рябихина, министр физической культуры и спорта Евгения Бочкарёва, главы администраций муниципальных районов и городских округов региона.

От имени губернатора и правительства Пензенской области Николай Симонов пожелал лыжникам крепкого здоровья, побед, успехов в труде и учебе.

Всего в соревнованиях приняли участие 424 спортсмена в составе смешанных сборных команд муниципальных образований и городских округов региона. По численности населения в них команды были разделены на три группы.

По итогам эстафеты лучшие результаты в своих группах показали: команды Пензы, Никольского и Неверкинского районов.

Интересное