В Мордовии осужден бывший сотрудник ГИБДД, также он лишен офицерского звания

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Собранные следственными органами СК РФ по РМ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору ММО МВД России «Торбеевский». Он признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия.

Вечером 15 января 2019 года в селе Атюрьево сотрудники госавтоинспекции на служебном автомобиле следовали за 50-летним водителем «Рено Меган III».

Мужчина подъехал к дому и вышел из автомобиля, когда следом подъехал экипаж ДПС.

У водителя были установлены признаки алкогольного опьянения.

Не имея на то законных оснований, сотрудник полиции применил физическое насилие не только в отношении водителя, но и ударил его супругу, когда она пыталась защитить мужа от его противоправных действий.

Как следует из заключения судмедэкспертизы, пострадавшему были причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. У его супруги – кровоподтеки голени, не повлекшие за собой вреда здоровью.

Несмотря на то, что обвиняемый вину не признал, следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Суд назначил наказание – 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме этого, обвиняемый лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Приговор в законную силу не вступил.